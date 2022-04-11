Украинский беспилотный летательный аппарат сбила система ПВО на севере Крыма. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительной информации, системой ПВО на севере Крыма был сбит украинский беспилотник», — сообщил собеседник агентства.

По данным источника, это произошло в районе поселка Таврический Красноперекопского района.

Сообщается, что беспилотник повредил один из домов в поселке. О пострадавших не сообщается. На месте происшествия работают региональные представители силовых ведомств.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России с начала спецоперации на Украине уничтожили более 400 беспилотников.

Также сообщалось, что российские военные обеспечили эвакуацию из Херсонской области в Крым 188 человек. Среди них были россияне и иностранцы, включая украинцев, египтян и сирийцев.