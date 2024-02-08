Важное 08 февраля 2024, 17:05 Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили в Белгородской области Минобороны: средства ПВО сбили дрон ВСУ в Белгородской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Средства противовоздушной обороны уничтожили дрон ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Вооруженные силы Украины использовали беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Очередную попытку террористической атаки пресекли около 16:30.

Реклама

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — рассказали в ведомстве.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Днем 8 февраля ВСУ обстреляли село Ржевка в Белгородской области. В результате пять человек получили ранения. В Белгороде сработали сирены ракетной опасности, население попросили пройти в укрытия.

Накануне регион также подвергся атаке со стороны украинских боевиков. ВСУ использовали РСЗО RM-70 Vampire и беспилотники.