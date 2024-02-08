08 февраля 2024, 17:05
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили в Белгородской области
Минобороны: средства ПВО сбили дрон ВСУ в Белгородской области
Средства противовоздушной обороны уничтожили дрон ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Вооруженные силы Украины использовали беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Очередную попытку террористической атаки пресекли около 16:30.
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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — рассказали в ведомстве.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Днем 8 февраля ВСУ обстреляли село Ржевка в Белгородской области. В результате пять человек получили ранения. В Белгороде сработали сирены ракетной опасности, население попросили пройти в укрытия.
Накануне регион также подвергся атаке со стороны украинских боевиков. ВСУ использовали РСЗО RM-70 Vampire и беспилотники.
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