Происшествия 29 февраля 2024, 19:19 Украинский беспилотник самолетного типа сбили в Белгородской области Минобороны заявило о сбитом беспилотнике ВСУ в Белгородской области РИА «Новости»

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Дежурные средства противовоздушной обороны сбили запущенный с территории Украины беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

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Это уже второй украинский дрон, сбитый над Белгородской областью в четверг, 29 февраля. О первом уничтоженном беспилотнике Минобороны сообщило в 12:50.

Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что система противовоздушной обороны уничтожила запущенный с территории Украины дрон около села Илек-Пеньковка Краснояружского района.

Он подчеркнул, что в результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Разрушений на земле не зафиксировали.