Важное 19 августа 2023, 13:08 Беспилотник попытался атаковать военный аэродром в Новгородской области Минобороны сообщило о попытке атаки на военный аэродром в Новгородской области РИА «Новости»

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Киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотника военный аэродром в Новгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Попытку террористической атаки зафиксировали около 10:00. Противник задействовал БПЛА коптерного типа, уточнили в ведомстве.

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Летательный аппарат обнаружил расчет поста внешнего наблюдения аэродрома. Дрон поразили из стрелкового оружия.

После на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов. Его ликвидировали пожарные расчеты.

«Повреждение получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет», — заключили в министерстве.

Накануне, 18 августа, Минобороны сообщало о попытке атаки БПЛА на объекты в Москве и Подмосковье. После воздействия средств ПВО беспилотник изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной столицы. В результате никто не пострадал.