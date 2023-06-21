Происшествия 21 июня 2023, 09:30 Украинский беспилотник попал в церковь в Донецке Пушилин: беспилотник ВСУ попал в церковь в Ленинском районе Донецка РИА «Новости»

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ВСУ атаковали Донецк двумя беспилотниками. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

Один из дронов противника, по его данным, попал в церковь в Ленинском районе столицы ДНР. Второй беспилотник врезался в жилой дом.

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«Один в жилой дом в квартиру залетел, а второй беспилотник — по церкви в Ленинском районе по храму Петра и Февронии попал», — подчеркнул Пушилин.

ВСУ регулярно совершают атаки на Донецк, применяя не только беспилотники. Обстрелы города продолжаются ежедневно. Мэр Донецка Алексей Кулемзин утром 21 июня сообщил в Telegram о последствиях очередной стрельбы со стороны ВСУ.

Под огнем оказались Куйбышевский, Кировский, Киевский районы. В результате повреждения получило в том числе здание детского сада в Ворошиловском районе города.