Происшествия 10 сентября 2023, 14:20 Украинский беспилотник подавили над Орловской областью Правительство Орловской области: у села Сомово силы РЭБ обезвредили беспилотник Unsplash

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Украинский дрон 10 сентября обезвредили возле села Сомово в Орловской области. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

«Средствами радиоэлектронной борьбы принудительно посажен и обезврежен украинский беспилотный летательный аппарат», — передали власти.

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Обошлось без жертв и пострадавших. Место происшествия оцепили, сотрудники правоохранительных органов ведут проверку. Жителей заверили, что никакой опасности нет, ситуация под контролем.

В этот же день российская система ПВО уничтожила дрон в небе над Брянской областью. Как сообщили в Минобороны России, Украина пыталась атаковать объекты на территории РФ.

Ночью российские системы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотников ВСУ над Черным морем вблизи Крыма. Власти призвали жителей сохранять спокойствие.