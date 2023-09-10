10 сентября 2023, 14:20
Украинский беспилотник подавили над Орловской областью
Правительство Орловской области: у села Сомово силы РЭБ обезвредили беспилотник
Украинский дрон 10 сентября обезвредили возле села Сомово в Орловской области. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.
«Средствами радиоэлектронной борьбы принудительно посажен и обезврежен украинский беспилотный летательный аппарат», — передали власти.
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Обошлось без жертв и пострадавших. Место происшествия оцепили, сотрудники правоохранительных органов ведут проверку. Жителей заверили, что никакой опасности нет, ситуация под контролем.
В этот же день российская система ПВО уничтожила дрон в небе над Брянской областью. Как сообщили в Минобороны России, Украина пыталась атаковать объекты на территории РФ.
Ночью российские системы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотников ВСУ над Черным морем вблизи Крыма. Власти призвали жителей сохранять спокойствие.
Беспилотники
Специальная военная операция РФ на Украине
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