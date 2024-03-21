Происшествия 21 марта 2024, 15:49 Украинский беспилотник перехватили в Брянской области Минобороны: средства ПВО перехватили дрон ВСУ в Брянской области

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Средства противовоздушной обороны перехватили дрон Вооруженных сил Украины над территорией Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Очередную попытку террористической атаки со стороны ВСУ пресекли около 15:10. Украинские боевики использовали для удара БПЛА самолетного типа.

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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», — подчеркнули в ведомстве.

Днем 21 марта системы противовоздушной обороны уничтожили три дрона украинских войск над Крымом. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

В этот же день БПЛА Вооруженных сил Украины сбили над Белгородской областью. В регионе также уничтожили 10 реактивных снарядов, выпущенных из RM-70 Vampire.