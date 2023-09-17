Важное 17 сентября 2023, 12:00 Украинский беспилотник перехватили над Воронежской областью Минобороны сообщило о перехвате украинского дрона над Воронежской областью РИА «Новости»

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Выпущенный с территории Украины беспилотник перехватили над Воронежской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что речь идет о летательном аппарате самолетного типа. Дрон направили для проведения терактов на российских объектах.

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«Около 09:40 по московскому времени 17 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в министерстве.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале уточнил, что пролетавший над регионом беспилотник принудительно посадили средствами радиоэлектронной борьбы.

«К счастью, пострадавших и разрушений нет. Спасибо нашим военным за работу», — добавил глава региона.

Воронежская область не так часто оказывается под атакой украинских беспилотников, как другие приграничные области России.

По официальным данным, в последний раз украинский дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы в ночь на 30 августа. Беспилотник обнаружили в 22 километрах от региональной столицы.

Тогда же украинские боевики выпустили огромное количество дронов на российскую территорию. Часть из них атаковали аэропорт Пскова. Остальные летательные аппараты уничтожили в воздухе или перехватили в Калужской, Рязанской, Брянской и Орловской областях. Еще один дрон потерпел крушение в Подмосковье.