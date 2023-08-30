Происшествия 30 августа 2023, 04:15 Украинский беспилотник перехватили над Московской областью Минобороны РФ: украинский БПЛА перехватили над территорией Подмосковья РИА «Новости»

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Киевский режим попытался атаковать объекты РФ беспилотником, его перехватили над Рузским городским округом Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Попытку ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа пресекли в ночь на 30 августа, около 03:30 по московскому времени.

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Как пояснили в оборонном ведомстве страны, украинский беспилотник был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского городского округа Московской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что в небе над Калужской областью российские средства противовоздушной обороны также сбили беспилотник. Эту попытку ВСУ нанести удары по российской территории пресекли около 02:00 30 августа по московскому времени.

Еще четыре украинских дрона дежурные силы ПВО сбили в Брянской и Орловской областях — три и один соответственно.