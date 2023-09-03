Происшествия 03 сентября 2023, 13:23 Украинский беспилотник перехватили на подлете к Белгороду Губернатор Гладков: беспилотник ВСУ перехватили на подлете к Белгороду РИА «Новости»

Читать 360tv в

ПВО днем 3 сентября сбила беспилотник на подлете к Белгороду. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — добавил глава региона.

Реклама

По предварительным данным, в результате уничтожения дрона пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны уточнили, что попытку киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом пресекли около 12:30.

«Украинский БПЛА уничтожен средствами ПВО над территорией Белгородской области», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Гладков сообщил о новом обстреле поселка Уразово, где накануне погиб молодой человек, а еще два жителя пострадали. По информации губернатора, сегодня в населенном пункте зафиксировали повреждения четырех частных домов и одного автомобиля.