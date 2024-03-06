06 марта 2024, 08:44
Украинский беспилотник ликвидировали в небе над Воронежской областью
Губернатор Гусев: средства ПВО ликвидировали беспилотник ВСУ под Воронежем
В Воронежской области средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«В небе над городом дежурными средствами ПВО обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА», — указал он.
Реклама
Последствия на земле уточняют. Губернатор предупредил, что опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Это уже второй дрон украинских боевиков, атаковавший Воронежскую область утром 6 марта. Информация о первом появилась около 07:25 по московскому времени. Его также уничтожили средства противовоздушной обороны. От падения беспилотника никто не пострадал.
Накануне днем в региона объявляли авиационную опасность. Гусев сообщал, что к области приближаются беспилотники ВСУ. Все средства ПВО привели в готовность. Спустя время авиационную опасность отменили.
Беспилотники
ВСУ
Украина
Реклама
Реклама