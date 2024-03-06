Важное 06 марта 2024, 08:44 Украинский беспилотник ликвидировали в небе над Воронежской областью Губернатор Гусев: средства ПВО ликвидировали беспилотник ВСУ под Воронежем

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В Воронежской области средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«В небе над городом дежурными средствами ПВО обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА», — указал он.

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Последствия на земле уточняют. Губернатор предупредил, что опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Это уже второй дрон украинских боевиков, атаковавший Воронежскую область утром 6 марта. Информация о первом появилась около 07:25 по московскому времени. Его также уничтожили средства противовоздушной обороны. От падения беспилотника никто не пострадал.

Накануне днем в региона объявляли авиационную опасность. Гусев сообщал, что к области приближаются беспилотники ВСУ. Все средства ПВО привели в готовность. Спустя время авиационную опасность отменили.