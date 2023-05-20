Происшествия 20 мая 2023, 14:54 Украинский беспилотник длиной 3,5 метра упал в Крыму — СМИ Shot: украинский беспилотник Mugin-5 Pro рухнул на севере Крыма

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Украинский беспилотник Mugin-5 Pro нашли в поле на севере Крыма. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, обнаружил 3,5-метровый аппарат местный житель. Дрон сделан из углеродного волокна, он может развить скорость до 150 километров в час, лететь порядка семи часов и нести до 25 килограммов взрывчатки.

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«Стоимость одной такой „птички“ составляет около 800 тысяч рублей», — указано в сообщении.

Беспилотник передали специалистам, они приступили к исследованию летательного аппарата.

Накануне средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Шебекинском городском округе Белгородской области. Системы ПВО также уничтожили четыре дрона в Крыму. В обоих случаях никто не пострадал.

В субботу БПЛА заметили около Академии водного транспорта на Новоданиловской набережной в Москве. На место выехали правоохранители, они начали устанавливать все обстоятельства случившегося.