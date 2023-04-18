Происшествия 18 апреля 2023, 23:48 Украинский беспилотник атаковал здание военкомата в Брянской области Губернатор Брянской области Богомаз: беспилотник ВСУ атаковал здание военкомата РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины атаковали здание военного комиссариата в городском округе Новозыбков с помощью беспилотника. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

«ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков. Пострадавших нет», — уточнил он.

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В результате атаки здание военкомата частично повреждено. В постройке выбиты стекла. На месте происшествия уже работают оперативные службы, подчеркнул Богомаз.

Также вечером вторника, 18 апреля, украинские подразделения обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. От ударов повреждения получили жилой дом, хозпостройка и легковушка. Информации о пострадавших не поступало.

С начала специальной военной операции Брянская область подвергается атакам со стороны ВСУ. В начале апреля украинские боевики открыли огонь по поселку Запесочье. Тогда снаряды повредили 10 жилых домов и несколько машин, пострадавших не было. А 17 апреля неизвестный пытался незаконно пересечь российскую границу со стороны Украины в районе Запесочья. Однако он подорвался на мине, которая сработала благодаря построенной военными защитной линии.