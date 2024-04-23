23 апреля 2024, 11:55
Украинский беспилотник атаковал село Безлюдовка в Белгородской области
Гладков: ВСУ ударили беспилотником по селу Безлюдовка
ВСУ атаковали село Безлюдовка Шебекинского городского округа, запустив беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет, поврежден фасад коммерческого объекта. На месте работают оперативные службы», — добавил глава региона.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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