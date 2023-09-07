Происшествия 07 сентября 2023, 21:52 Украинский беспилотник атаковал промышленный объект в Брянске Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали промышленный объект в Брянске unsplash.com

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Украинские военные с помощью беспилотного летательного аппарата совершили атаку на промышленный объект в Брянске. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

В результате произошло возгорание административного здания. На место случившегося прибыли пожарные, оперативные и экстренные службы.

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«Пострадавших нет», — написал губернатор.

По данным Telegram-канала Shot, жители Брянска услышали взрыв. После этого в районе завода «Кремний Эл» поднялся дым. Это предприятие является одним из крупнейших в России по производству микроэлектроники.

Вечером 7 сентября ВСУ выпустили 30 снарядов из РСЗО «Град» по селу Случевск в Брянской области. В результате никто не пострадал.