04 февраля 2024, 12:46
Украинский беспилотник атаковал объекты связи в курском поселке Теткино
Старовойт: объекты связи в поселке Теткино получили повреждения из-за атаки БПЛА
В Курской области из-за атаки украинского БПЛА повреждения получили инфраструктурные объекты связи. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
«В поселке Теткино Глушковского района <…> повреждения получили инфраструктурные объекты связи», — уточнил он.
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К восстановлению инфраструктуры, подчеркнул Старовойт, аварийные бригады приступят, когда будет безопасно.
При обстреле села Гуево 2 февраля украинский снаряд угодил в частный дом. Контузию получил мирный житель.
В конце января под обстрел ВСУ попали села Успеновка и Гордеевка в Кореновском районе области. В одном из населенных пунктов пропало электричество.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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