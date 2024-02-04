Происшествия 04 февраля 2024, 12:46 Украинский беспилотник атаковал объекты связи в курском поселке Теткино Старовойт: объекты связи в поселке Теткино получили повреждения из-за атаки БПЛА РИА «Новости»

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В Курской области из-за атаки украинского БПЛА повреждения получили инфраструктурные объекты связи. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«В поселке Теткино Глушковского района <…> повреждения получили инфраструктурные объекты связи», — уточнил он.

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К восстановлению инфраструктуры, подчеркнул Старовойт, аварийные бригады приступят, когда будет безопасно.

При обстреле села Гуево 2 февраля украинский снаряд угодил в частный дом. Контузию получил мирный житель.

В конце января под обстрел ВСУ попали села Успеновка и Гордеевка в Кореновском районе области. В одном из населенных пунктов пропало электричество.