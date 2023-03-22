Происшествия 22 марта 2023, 09:34 Украинских судей привлекут к ответственности за незаконные приговоры российским депутатам СК: украинских судей, вынесших приговоры депутатам РФ, привлекут к ответственности РИА «Новости»

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Всех украинских прокуроров и судей, которые причастны к вынесению незаконных приговоров российским депутатам и сенаторам, привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета России.

Соответствующее поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин.

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Ранее стало известно, что на Украине вынесли заочные приговоры 20 депутатам Госдумы за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» этой страны. В список попали член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, глава комиссии парламента по мандатным вопросам Отари Аршба, первый зампред комитета по просвещению Алена Аршинова и другие. Каждого из них приговорили к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества.

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В офисе генпрокурора Украины сообщили, что эти парламентарии в феврале 2022 года поддержали постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и высказались за ратификацию договоров о сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.