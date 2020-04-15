Украинских разведчиков задержали в Крыму за подготовку теракта. Видео

В Крыму задержаны украинские разведчики, которые пытались организовать теракт. Об этом сообщили в ФСБ.

«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан», — сказано в сообщении.

Украинские разведчики действовали под руководством полковника Олега Ахмедова. Подразделения украинской военной разведки находились в Херсоне.

Ахмедов завербовал сразу несколько агентов. В группу входил гражданин Украины, которого подозревают в шпионаже по заданию украинской спецслужбы. Еще в числе завербованных была военнослужащая Вооруженных сил России. Ее подозревают в выдаче в 2017–2018 годах украинской стороне сведений, включающих государственную тайну.

«В отношении фигурантов Следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже», — отмечается в сообщении ФСБ.

Россиянку отправили под домашний арест, как как у нее есть несовершеннолетние дели. Гражданина Украины же заключили под стражу. Сейчас правоохранители продолжают расследовать дело.