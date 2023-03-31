Происшествия 31 марта 2023, 10:41 Украинские войска запустили в сторону Белгородской области самолет-беспилотник — СМИ Shot: ВСУ ночью попытались ударить по Белгородской области беспилотником самолетного типа РИА «Новости»

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В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа. Вооруженные силы Украины пытались атаковать село Головчино в Грайворонском районе, сообщил Telegram-канал Shot.

Украинские войска хотели устроить нападение ночью 31 марта. Российские средства ПВО засекли беспилотник самолетного типа и сбили его в районе села Головчино, которое ВСУ неоднократно обстреливали ранее. На земле никто не пострадал, повреждений тоже не зафиксировали.

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Источник канала рассказал о похожем нападении 29 марта. Тогда начиненный взрывчаткой беспилотник, по неподтвержденной информации, запустили в газонасосную станцию на территории Белгорода. Он взорвался и повредил пустой резервуар, никто не пострадал.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper слишком уязвимы перед российскими ПВО, поэтому поставлять их на Украину бессмысленно. С ним согласился председатель комитета начальников штабов Марк Милли.