16 апреля 2023, 02:11
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР и выпустили 150 боеприпасов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 34 раза обстреливали населенные пункты ДНР и выпустили 150 боеприпасов. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации.
«На Донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 122 миллиметров. На горловском — 14 обстрелов из РСЗО, на Ясиноватском один обстрел из РСЗО», — говорится в сообщении.
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По данным СЦКК, зафиксировали 34 обстрела из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметра, а также использовались реактивные системы залпового огня. Под огнем оказались Горловка, Донецк, Макеевка и Минеральное. Украинские военные выпустили 150 боеприпасов.
В результате обстрелов повреждения получили пять жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры. Отмечается, что о пострадавших информация не поступала.
Украинские военные обстреляли Донецк утром в пятницу, 14 апреля. Они выпустили 10 снарядов из реактивной системы залпового огня. В зоне поражения оказался Петровский район города. Обстрел зафиксировали со стороны населенного пункта Максимильяновка.
ДНР
ВСУ
Донецк
Горловка
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