Происшествия 30 июня 2023, 10:35 Украинские войска выпустили за ночь по Херсонской области почти 30 артиллерийских снарядов ВСУ ночью обстреляли Песчановку и другие населенные пункты Херсонской области 27 снарядами РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли гражданскую инфраструктуру в Каховке, Новой Каховке, Песчановке и Пролетарке Херсонской области. Они выпустили 27 артиллерийских снарядов, сообщили в администрации Новокаховского городского округа.

В течение ночи украинские военные обстреливали гражданские объекты в четырех населенных пунктах Херсонской области, а именно Новой Каховке, Песчановке, Каховке и Пролетарке. Для ударов использовали ствольную артиллерию и выпустили 27 снарядов.

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«Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — сказали власти Новой Каховки.

В течение дня 29 июня ВСУ обстреляли семь населенных пунктов, в том числе Корсунку, Казачьи Лагеря, Крынки, Алешки и Голую Пристань. Власти оказали гуманитарную помощь 180 местным жителям.

Подразделения российской армии уничтожили готовившийся к переправе на левый берег Днепра отряд ВСУ и потопили шесть лодок.