Происшествия 22 ноября 2022, 13:34 Украинские войска выпустили восемь снарядов по Запорожской АЭС Минобороны: ВСУ выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по ЗАЭС РИА «Новости»

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Украина в очередной раз обстреляла промзону Запорожской АЭС. ВСУ выпустили восемь крупнокалиберных артиллерийских снарядов, сообщили в Минобороны России.

«Киевский режим продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции», — подчеркнули в ведомстве.

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Обстрел АЭС украинские военные вели из города Марганца Днепропетровской области, который находится под контролем боевиков. Артиллерийские подразделения ВС России открыли ответный огонь и уничтожили оружие противника.

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В Минобороны подчеркнули, что радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии заявили о значительных повреждениях на Запорожской АЭС после осмотра станции, написал RT. В МАГАТЭ также рассказали о состоянии шести блоков ЗАЭС после обстрелов боевиков ВСУ.