Происшествия 01 марта 2023, 11:59 Украинские войска выпустили по левобережной части Херсонской области 49 снарядов за ночь ВСУ ночью обстреляли Херсонскую область 49 снарядами РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины ночью 1 марта выпустили по Херсонской области 49 снарядов. Пострадали населенные пункты на левом берегу Днепра, сообщило РИА «Новости».

Представитель экстренных служб рассказал журналистам, что украинские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Голой Пристани, Горностаевке, Алешках, Геройском и окрестных селах. В Херсонской области за ночь зафиксировали 49 прилетов артиллерийских снарядов, а за прошедшие сутки в целом — более 100.

Реклама

Администрация Новокаховского городского округа сообщила в Telegram-канале, что один из снарядов попал в магазин электротоваров на центральном рынке. Пострадал продавец 1987 года, его госпитализировали с осколочным ранением правой голени и левого бедра. Разбились стекла в окнах здания горгаза, получил повреждения газопровод.

Реклама

В ночь на 28 февраля ВСУ выпустили по левобережной части региона 47 снарядов, а 27 февраля — 70.