Происшествия 19 апреля 2023, 07:36 Украинские войска выпустили по Донецку 14 ракет СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 14 ракет РИА «Новости»

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Украинские войска утром в среду, 19 апреля, выпустили по Донецку 14 ракет. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Под удар попали Петровский и Кировский районы города. Огонь Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли в 6:20, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Спустя 25 минут было выпущено еще 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

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По данным представительства, атаку украинские войска вели из населенных пунктов Ильинка и Максимильяновка.

Накануне в результате обстрела Донецка украинскими боевиками погибла 64-летняя женщина. Кроме того, пострадал 46-летний мужчина.

Семь раз Донецк подвергался обстрелу ВСУ в понедельник, 17 апреля. Под ударом оказались три района города, а также Горловка, Старомихайловка и Александровка. Два человека получили ранения. В результате обстрелов оказались повреждены семь жилых домостроений в трех населенных пунктах, включая Донецк.