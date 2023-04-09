Важное 09 апреля 2023, 17:44 Украинские войска выпустили 30 снарядов по Ясиноватой за пять минут ВСУ выпустили по Ясиноватой 30 снарядов натовского калибра Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив по населенному пункту 30 снарядов натовского калибра за пять минут. Об этом в своем Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Вооруженные силы Украины начали обстреливать населенный пункт в воскресенье, 9 апреля, в 16:50. В это время был зафиксирован прилет 18 снарядов калибром 155 миллиметров. Спустя пять минут по Ясиноватой выпустили еще 12 боеприпасов. В центре уточнили, что удар был нанесен со стороны населенного пункта Ласточкино.

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Ранее в СЦКК сообщали, что за прошедшие сутки при обстреле Ясиноватой погибли два мирных жителя. Ранения различной степени тяжести получили 15 человек. Также были повреждены дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Вечером 8 апреля ВСУ за 2,5 часа пять раз обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике. По Ясиноватой было выпущено 16 снарядов натовского калибра. Также обстрелу подверглись Владимировка, Пантелеймоновка и Донецк.