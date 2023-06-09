09 июня 2023, 07:28
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке
СЦКК: ВСУ выпустили 10 снарядов по Горловке из РСЗО
ВСУ выпустили по Центрально-Городскому району Горловки 10 снарядов из РСЗО. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По данным представительства, обстрел произошел в 06:25.
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«Зафиксировали обстрел со стороны ВФУ по направлению: населенный пункт Нелеповка — Горловка (Центрально-Городской район)», — уточнили в ведомстве.
В СЦКК добавили, что по противник выпустил по городу 10 ракет из РСЗО.
Мэр города Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что снаряды попали в дом по улице 8 Марта, жилое строение загорелось.
Кроме того, ракеты украинских неонацистов повредили трамвайные пути в Центрально-Городском районе.
«В результате обстрела поселка Мирный (Центрально-Городской район Горловки) <…> поврежден дом по адресу: ул. Леваневского, 9, <…> линии электропередач», — написал Приходько.
Два жителя Горловки погибли при обстреле ВСУ центра города в четверг, 8 июня.
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