Происшествия 09 июня 2023, 07:28 Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке СЦКК: ВСУ выпустили 10 снарядов по Горловке из РСЗО РИА «Новости»

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ВСУ выпустили по Центрально-Городскому району Горловки 10 снарядов из РСЗО. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным представительства, обстрел произошел в 06:25.

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«Зафиксировали обстрел со стороны ВФУ по направлению: населенный пункт Нелеповка — Горловка (Центрально-Городской район)», — уточнили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что по противник выпустил по городу 10 ракет из РСЗО.

Мэр города Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что снаряды попали в дом по улице 8 Марта, жилое строение загорелось.

Кроме того, ракеты украинских неонацистов повредили трамвайные пути в Центрально-Городском районе.

«В результате обстрела поселка Мирный (Центрально-Городской район Горловки) <…> поврежден дом по адресу: ул. Леваневского, 9, <…> линии электропередач», — написал Приходько.

Два жителя Горловки погибли при обстреле ВСУ центра города в четверг, 8 июня.