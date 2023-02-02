Происшествия 02 февраля 2023, 07:57 Украинские войска возобновили обстрел Донецка и Горловки ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 15 снарядов калибром 155 миллиметров РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины ночью 2 февраля обстреляли Донецк и Горловку. Они выпустили по городам 15 артиллерийских снарядов крупного калибра, рассказало представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Начиная с полуночи, в республике зафиксировали четыре обстрела. Сначала в 00:11 атаковали Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Четыре снаряда калибром 155 миллиметров выпустили из населенного пункта Тоненькое. Через шесть минут из Галициновки ударили шестью снарядами по Кировского району, и на некоторое время огонь стих. В 02:30 украинские войска возобновили нападения. По Куйбышевскому и Киевскому районам снова ударили из Тоненького, выпустив три снаряда. Еще два прилетели через полчаса в Никитовский район Горловки из населенного пункта Щербиновка.

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В течение суток 1 февраля в ДНР зарегистрировали 18 обстрелов, половину из них — на Донецком направлении. Кроме Донецка и Горловки ВСУ открывали огонь по Ясиноватой, Яковлевке, Минеральному и Александровке. Один дом получил повреждения.

В конце января адвокат Павел Астахов и певец Алексей Поддубный, который выступает под именем Джанго, попали под обстрел во время гуманитарной миссии в Иверский монастырь.