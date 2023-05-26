Происшествия 26 мая 2023, 12:01 Украинские войска ударили по центру Донецка Мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстреле ТЦ «Грин Плаза» в Ворошиловском районе РИА «Новости»

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После атаки на Калининский район Донецка украинские войска ударили по Ворошиловскому. Прилеты снарядов реактивных систем залпового огня зафиксировали возле торгового центра «Грин Плаза», сообщил в Telegram-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин.

«Под огнем Ворошиловский район, прилеты около торгового комплекса „Грин Плаза“. <…> Враги выпустили еще три ракеты из РСЗО», — написал он.

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Обстрел Донецка, по данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, начали после полуночи с применением артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров. К семи часам утра по Кировскому, Киевскому и Петровскому районам выпустили 21 артиллерийский снаряд. В 08:45 начался обстрел Калининского района из РСЗО и артиллерии, удар по Ворошиловскому району нанесли в 11:15.

Снаряды попали в НИИ на улице 50-й Гвардейской Дивизии. Сотрудница института погибла, еще одна женщина пострадала. Обстрелами обесточили девять трансформаторных подстанций, 627 абонентов остались без света.