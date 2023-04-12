Происшествия 12 апреля 2023, 12:34 Украинские войска ударили по свинокомплексу в Белгородской области — СМИ Shot: дрон-камикадзе ВСУ попал в свинокомплекс в Белгородской области и убил 179 свиней РИА «Новости»

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Дрон-камикадзе рухнул на крышу свинокомплекса в Белгородской области, после чего украинские военные обстреляли его из минометов. Погибли 179 свиней и пострадала инфраструктура предприятия, сообщил Telegram-канал Shot.

Вооруженные силы Украины атаковали, по данным журналистов, комплекс российской агропромышленной компании «Агро-Белогорье» в трех километрах от государственной границы.

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Сначала около 09:00 11 апреля на территорию свинокомплекса залетел дрон-камикадзе, взорвался и повредил камеры видеонаблюдения на водонапорной башне. Через несколько часов по корпусам выпустили пять мин, повредили три постройки и газопровод. Погибли 179 свиней, еще 150 получили травмы. Официально информацию не подтвердили.

Ранее украинские войска сбросили взрывное устройство на Дом культуры в селе Дроновка Курской области, сообщили «Известия». Никто не пострадал, осколки попали в окна и фасады зданий поблизости.