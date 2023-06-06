Происшествия 06 июня 2023, 12:41 Украинские войска пустились в бегство с островов на Днепре Замком бригады «Дон» Юрченко: ВСУ из-за подъема воды ушли с позиций в устье Днепра РИА «Новости»

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Уровень воды на реке Днепр поднялся, и украинским войскам пришлось бросить свои позиции на островах. Об их бегстве ТАСС рассказал заместитель командира казачьей бригады «Дон» Сергей Юрченко.

Его подразделения заняли левый берег Днепра. По словам военного, их позиции уцелели, несмотря на подъем воды. Военнослужащим Вооруженных сил Украины повезло меньше.

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«Вода действительно поднялась, но наши позиции целы. ВСУ бегут с островов, там значительно все затопило», — сказал он.

Затворки и дамба Каховской ГЭС получили повреждения ночью 6 июня после ударов ВСУ. Конструкции ушли под воду, но, по словам властей, ситуация стабилизируется в течение двух-трех суток. В Новокаховском городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации и запустили эвакуацию прибрежных населенных пунктов.

Киевский режим обвинил Россию в повреждении Каховской ГЭС. Президент Украины Владимир Зеленский проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности.