Происшествия 22 февраля 2023, 17:26 Украинские войска повредили дворец культуры и спортивный клуб в Дебальцеве Представительство СЦКК в ДНР: после обстрелов ВСУ в Дебальцеве поврежден дворец культуры

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Физкультурно-спортивный клуб «Локомотив» и дом культуры в Дебальцеве оказались повреждены в результате обстрела города ВСУ. Об этом сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы прямые попадания во Дворец культуры и СК (спортивный комплекс — прим. ред.) „Локомотив“ по улице Сосюры», — сказано в сообщении ведомства. РИА «Новости» показал кадры с места.

Представительство добавило, что повреждения зафиксированы в частных и многоквартирных домах на Социальной улице и улице Сосюры.

Ранее появилось информация о том, что украинские националисты выпустили после полуночи из населенного пункта Константиновка шесть ракет из РСЗО по Дебальцеву. Кроме того, ВСУ нанесли удары по Кировскому району Донецка и по Александровке.