Происшествия 10 января 2023, 11:51 Украинские войска потеряли в ДНР за сутки 170 бойцов НМ ДНР сообщила об уничтожении за сутки 170 бойцов ВСУ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Вооруженные силы Украины за сутки потеряли в Донецкой Народной Республике более 170 бойцов, два танка, четыре буксируемые гаубицы, три самоходные артиллерийские установки и 19 единиц техники. О последних успехах рассказала Народная милиция ДНР.

Российские военные уничтожили 9 января четыре американские буксируемые гаубицы М777 калибром 155 миллиметров, три самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация» калибром 152 миллиметра, два советских танка Т-64БВ, 19 единиц разного рода бронированной и автомобильной техники. Потери личного состава ВСУ оценили в 170 человек.

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Народная милиция ДНР также рассказала, что украинские военные выпустили по трем населенным пунктам 57 снарядов среднего и крупного калибра. Один человек погиб, трое получили травмы. Снаряды повредили шесть домов. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня уточнило, что ВСУ обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, Горловку и Александровку. Все пострадавшие находились в момент атаки в столице республики.

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