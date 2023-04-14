Происшествия 14 апреля 2023, 10:15 Украинские войска переключились с обстрелов по военным на мирных жителей ЛНР Офицер Марочко: ВСУ сократили число ударов по позициям ВС России и усилили обстрел домов РИА «Новости»

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Артиллерия Вооруженных сил Украины из-за непогоды и дефицита боеприпасов сократила обстрелы позиций российских войск. Вместо этого боевики переключились на удары по жилым домам, рассказал РИА «Новости» офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Снизив интенсивность обстрелов наших позиций, ВСУ резко увеличили количество обстрелов прифронтовых населенных пунктов», — сказал он.

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Количество ударов по военным в зоне ответственности Второго армейского корпуса ЛНР Вооруженных сил России заметно сократилось за последние сутки. Андрей Марочко связал это с непогодой, экономией артиллерийских снарядов и изменением тактики противника.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал ситуацию с обстрелами напряженной, но контролируемой. Он тоже заявил, что количество атак сократилось, но украинские военные стали хаотично выпускать снаряды по жилому сектору.