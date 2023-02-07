Происшествия 07 февраля 2023, 09:39 Украинские войска оставили Новую Каховку без воды и электричества ВСУ обстреляли электроподстанцию в Новой Каховке

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Ночью 7 февраля Вооруженные силы Украины обстреляли электроподстанцию в Новой Каховке Херсонской области. Без света остался сам город и 10 населенных пунктов округа, сообщила муниципальная администрация.

«Укронацисты оставили жителей Новокаховского городского округа без электричества», — объявили местные власти.

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Артиллерийский удар пришелся на электроподстанцию, и она вышла из строя. Без света, воды, канализации и частично связи остались жители Новой Каховки и 10 населенных пунктов городского округа. Работники Херсоноблэнерго занялись ремонтом оборудования. В отделениях почты поставили генераторы, чтобы продолжить выплату пенсии. Медучереждения, общественная приемная и центр выдачи гуманитарной помощи тоже продолжили работать в штатном режиме. Горводоканал начал развозить воду в автоцистернах по дворам.

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Населенные пункты Донецкой Народной Республики за сутки обстреляли 18 раз. По данным штаба теробороны, один человек погиб и два получили ранения. Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня рассказало, что 7 февраля ВСУ выстрелили один раз по Первомайску, а за всю прошедшую неделю зафиксировали девять обстрелов.