Важное 03 мая 2023, 09:40 Украинские войска обстреляли российский приграничный поселок Теткино Губернатор Курской области Старовойт сообщил о 8 прилетах по поселку Теткино РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины 3 мая атаковали поселок Теткино Глушковского района. Зафиксировали восемь прилетов. Местные жители не пострадали, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Поселок Теткино Глушковского района сегодня утром был обстрелян ВСУ. Всего насчитали восемь прилетов. Пострадавших нет», — рассказал он.

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Снаряды повредили газопровод низкого давления, электросети, крышу Теткинской поликлиники, фасады, заборы и окна 15 жилых домов. Поселок, по словам губернатора, частично обесточен, ремонтные бригады по возможности займутся восстановлением электроснабжения. Владельцам поврежденных домов помогут устранить последствия обстрела.

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