Происшествия 12 мая 2023, 07:44 Украинские войска обстреляли поселок шахты имени Ленина в Горловке Глава Горловки Приходько показал фотографии обстрелянных ВСУ домов в ДНР РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли поселок шахты имени Ленина в Горловке. Последствия обстрела в своем Telegram-канале показал глава Горловки Иван Приходько.

«Дома по адресам: улица Станиславского, 38, <…> 40, поврежденные во время вечернего обстрела горловского поселка шахты имени В. И. Ленина со стороны ВФУ», — подписал фотографии мэр Горловки.

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Ранее обстрелу украинских боевиков подвергся Центрально-Городской район. Зафиксировали прямое попадание снаряда в дом на улицах Совхозной и Губкина.

Утром в пятницу Приходько предупредил жителей, что под прицельным огнем ВСУ находится поселок Гольмовский в Никитовском районе Горловки.

В четверг, 11 мая, один из раненных обстрелом со стороны Украины мирных жителей города скончался от полученных травм. ВСУ выпустили по Горловке семь ракет РСЗО БМ-21 «Град». Город за день обстреляли трижды.