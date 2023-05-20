Происшествия 20 мая 2023, 13:09 Украинские войска обстреляли минометным огнем село Сушаны Брянской области — СМИ Mash: ВСУ из минометов атаковали село Сушаны в Брянской области Telegram

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Украинские войска атаковали село Сушаны Брянской области, огонь вели из минометов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону села 15 мин. В результате несколько жилых домов и автомобилей разрушены полностью или частично. По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет. Официального подтверждения этой информации тоже пока нет.

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Украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию Белгородской области в субботу утром. Пятнадцать вооруженных участников диверсионно-разведывательной группы хотели пройти из Харьковской области в Красный Хутор. Пограничники отбили атаку, украинским боевикам пришлось вернуться обратно.

Российские военные накануне ликвидировали украинских диверсантов, пытавшихся вести разведку в районе Новоселовки на Южно-Донецком направлении. Артиллеристы открыли огонь по разведгруппе, уничтожив живую силу и технику противника.