Боевики обстреляли Марково и Теткино в Курской области

Вооруженные силы Украины вновь обстреляли населенные пункты приграничного Глушковского района Курской области. Артиллерийские снаряды разорвались в деревне Марково и поселке Теткино, сообщил в своем Теlеgrаm-канале губернатор Роман Старовойт.

Утром 5 июля зафиксировали прилеты артснарядов в деревне Марково и поселке Теткино, который подвергся обстрелу 1 июля. Повреждено остекление местного храма, на приусадебных участках остались воронки, посечены дома.

«Обстрел продолжается, все подробности позже», — сообщил губернатор.