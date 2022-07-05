05 июля 2022, 07:18
Боевики обстреляли Марково и Теткино в Курской области
ВСУ вновь обстреляли Марково и Теткино в Курской области
Вооруженные силы Украины вновь обстреляли населенные пункты приграничного Глушковского района Курской области. Артиллерийские снаряды разорвались в деревне Марково и поселке Теткино, сообщил в своем Теlеgrаm-канале губернатор Роман Старовойт.
Утром 5 июля зафиксировали прилеты артснарядов в деревне Марково и поселке Теткино, который подвергся обстрелу 1 июля. Повреждено остекление местного храма, на приусадебных участках остались воронки, посечены дома.
«Обстрел продолжается, все подробности позже», — сообщил губернатор.