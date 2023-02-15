Происшествия 15 февраля 2023, 07:58 Украинские войска обстреляли Константиновку в ДНР снарядами натовского калибра СЦКК: ВСУ выпустили по Константиновке два снаряда натовского калибра РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли город Константиновку в Донецкой Народной Республике из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел <…> по направлению: в 07:20 — населенный пункт Константиновка — Иловайск. Выпущено пять ракет из РСЗО HIMARS», — уточнили в ведомстве.

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Кроме того, в ночь на среду, в 22:55 боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка и село Нетайлово. По направлению этих населенных пунктов ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Тремя часами ранее, в 19:50 — три ракеты натовского калибра в сторону Авдеевки и Макеевки.

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Во вторник, 14 февраля, украинские войска обстреляли город Стаханов в ЛНР снарядами натовского калибра.