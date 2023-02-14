Происшествия 14 февраля 2023, 07:20 Украинские войска обстреляли город Стаханов в ЛНР снарядами натовского калибра СЦКК: ВСУ выпустили по Стаханову два снаряда натовского калибра РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», — уточнили в ведомстве.

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Данные о пострадавших и повреждениях уточняется. Прилеты зафиксировали в темное время суток.

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Днем ранее ВСУ за суткивыпустили по ДНР 155 снарядов. Снаряды разорвались в шести населенных пунктах республики, среди которых Майорск, Горловка, Ясиноватая и Макеевка.

В начале февраля ВСУ ночью обстреляли Каховку и еще три населенных пункта в Херсонской области.