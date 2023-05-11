Происшествия 11 мая 2023, 07:23 Украинские войска обстреляли электроподстанцию поселка Теткино Курской области Губернатор Курской области Старовойт заявил о пяти прилетах по электроподстанции в Теткино РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины утром 11 мая обстреляли приграничный поселок Теткино Курской области. На местной электроподстанции зафиксировали пять прилетов, произошел сбой в подаче света, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«Рано утром со стороны Украины зафиксировано пять прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района», — написал он.

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Электроснабжение, по словам главы Курской области, частично нарушено. Специалисты начнут его восстанавливать, как только позволит ситуация.

Украинские войска 10 мая атаковали строящийся защитный объект в селе Гуево Суджанского района и поселок Краснооктябрьский. Один рабочий получил ранение, его госпитализировали. Под Курском силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, его обломки нашли в деревне Толмачево. Местные жители не пострадали, повреждения заметили на фасаде дома и газовой трубе.