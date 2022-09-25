Украинские войска снова обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево | 360°

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Украинские войска снова обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево

СЦКК: ВСУ вечером 25 сентября за полтора часа обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево

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Украинские военные за полтора часа обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня в своем Telegram-канале.

Было выпущено 13 снарядов калибром 152 миллиметра, шесть снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, восемь мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов из танка.

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«Зайцево обстреляли в 17:50, 18:20 и 18:39 восемью снарядами калибром 152 миллиметра, снарядами из танка и минами. В Червоногвардейский район Макеевки „натовские“ снаряды прилетели в 19:17. Кировский район Донецка обстреляли пятью боеприпасами калибром 152 миллиметра в 19:20», — рассказали в СЦКК.

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Ранее уже сообщалось об обстрелах этих территорий утром 25 сентября. Под удар попал и поселок Гольмовский.

Авторы:

Специальная военная операция РФ на Украине

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