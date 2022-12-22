Происшествия 22 декабря 2022, 12:13 Украинские войска обстреляли Донецк, Майорск и Новоселовку ДНР в СЦКК: ВСУ запустили более 50 ракет по Донецку, Майорску и Новоселовке РИА «Новости»

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Массированный обстрел провели украинские боевики по территории Донецкой Народной Республики утром в четверг, 22 декабря. Об этом сообщило представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов ведения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Первый удар пришелся по Петровскому району Донецка, куда прилетели пять снарядов. Следующими стали Майорск и Новоселовка — в сторону населенных пунктов украинские боевики выпустили семь снарядов и шесть мин.

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После под массированным обстрелом снова оказался Донецк. Ракеты из систем залпового огня и снаряды калибром 155 миллиметров прилетели в Петровский, Киевский и Куйбышевский районы города. Всего ВСУ запустили 54 боеприпаса по территории Донецкой Народной Республики.

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Мэр Города Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе повреждения получил торговый центр «Галактика», в стену которого попал один из снарядов. Также пострадало здание школы № 107. В своем Telegram-канале мэр опубликовал фотографию с места происшествия.

На кадре видно, что в учебном заведении выбиты все стекла.