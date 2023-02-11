Происшествия 11 февраля 2023, 01:54 Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке за 10 минут 16 снарядов натовского калибра РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк и Макеевку, за 10 минут по населенным пунктам выпустили 16 снарядов натовского калибра. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел Донецка вели из поселка Ласточкино, Макеевку обстреливали из Орловки. Огонь открыли в 00:42, за 10 минут по столице ДНР прилетело семь снарядов, по городу-спутнику — девять ракет. В Донецке пострадал Киевский район, в Макеевке — Черногвардейский.

Реклама

Сильный пожар начался в Ленинском районе Донецка 8 февраля после обстрела города из американских установок HIMARS. В Telegram-канале мэра города опубликовали фотографии, подтверждающие прилеты по жилым кварталам — воронка от попадания снаряда образовалась на улице между домами. Серьезные повреждения получило здание бывшего кинотеатра «Сталь», в многоэтажках выбило стекла, есть обрывы проводов.

Реклама