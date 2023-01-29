Происшествия 29 января 2023, 02:25 Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку СЦКК: ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка и Яковлевке 11 снарядов натовского калибра РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье обстреляли Донецк и Яковлевку снарядами «натовского калибра» 155 миллиметров. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

В 00:20 ВСУ из населенного пункта Ласточкино выпустили три снаряда по Киевскому району Донецка. Через минуту расстреляли Яковлевку, огонь вели из села Авдеевка. Удары велись крупнокалиберными 155-миллиметровыми снарядами.

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В 00:35 украинские националисты обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, по городу выпустили шесть снарядов «натовского» калибра, сообщили в представительстве.

Ранее украинские формирования ударили из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по железнодорожной станции Иловайска в ДНР. ВСУ выпустили семь ракет за 10 минут. Днем ранее под удар ВСУ попала больница в Новоайдаре, погибли 14 человек, 24 ранены.

Российские войска взяли под контроль село Благодатное в ДНР, в населенном пункте обосновались бойцы ЧВК «Вагнер».