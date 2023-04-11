Происшествия 11 апреля 2023, 14:11 Украинские войска обстреляли автобус в Донецке Глава администрации Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли автобус, есть пострадавшие РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины ударили по Куйбышевскому району Донецка. Под обстрел попал маршрутный автобус, пострадали несколько человек, сообщил в Telegram-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин.

«В поселке Лозовском Куйбышевского района под обстрел попал автобус 63-го маршрута. Есть пострадавшие, среди которых и водитель», — написал он.

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Украинские военные, по информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, 11 апреля обстреливали Куйбышевский район Донецка несколько раз. Последний удар семью снарядами калибра 155 миллиметров нанесли в 13:40, еще 14 снарядов выпустили во время утренних атак.

С начала эскалации конфликта в ДНР от нападений ВСУ погибли 4483 мирных жителя, в том числе 134 ребенка, сообщили «Известия». Еще 4320 человек получили травмы. Военные зарегистрировали более 16,6 тысячи случаев обстрела и насчитали более 105,7 тысячи выпущенных по городу снарядов.