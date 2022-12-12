Происшествия 12 декабря 2022, 07:15 Украинские войска дважды за час обстреляли Горловку ВСУ выпустили по Горловке 9 снарядов калибром 152 мм Telegram

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Вооруженные силы Украины 12 декабря дважды обстреляли Горловку. В общей сложности они выпустили по городу девять снарядов калибром 152 миллиметра. Об этом объявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Никитовский район попал под огонь артиллерии в 01:05. ВСУ ударили по нему из Леонидовки пятью снарядами. Поселок шахты имени Гагарина обстреляли спустя 35 минут четырьмя снарядами, которые выпустили с позиций в Петровке. В последний раз украинские военные обстреливали Горловку 11 декабря. Мирные жители не пострадали, но жилые дома на улицах Волжской, Черкасова, 40 лет Октября и Лебедева-Кумача получили повреждения.

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На минувшей неделе ВСУ атаковали завод химического концерна «Стирол». Снаряды ударили по зданию предприятия 6 декабря и не только выбили стекла, но и вывели из строя парокотельный цех, установку ультра- и нанофильтрации.

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