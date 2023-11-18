Происшествия 18 ноября 2023, 13:56 Украинские войска дважды обстреляли Горловку за 20 минут СЦКК: ВСУ за 20 минут выпустили шесть снарядов по Горловке РИА «Новости»

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Украинские боевики за 20 минут дважды обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Вооруженные силы Украины выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району в 11:30, а потом еще три в 11:50. Под обстрелом район находился и утром, его атаковали дважды за 15 минут.

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Горловка постоянно оказывается под обстрелами ВСУ. Украинские военные намеренно бьют по гражданским объектам. Ранее мирный житель Горловки погиб в результате украинской атаки, пострадала одна женщина.

Украинские войска выпускают по мирным жителям снаряды натовского калибра, в том числе кассетные. Власти Украины требовали захватить Горловку, но им не хватило солдат и вооружений.