Происшествия 11 июня 2023, 02:57 Украинские войска атаковали Донецк СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк из снарядов «натовского» калибра Pxhere

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку десять снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации в Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:15 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

Реклама

Также удары пришли по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, украинские военные выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.

По данным Минобороны, российские войска отразили атаки украинских боевиков в районе Марьинки и Авдеевки в Донецкой Народной Республике. В общей сложности ВСУ совершили шесть атак. Их отразила Южная группировка российских войск, бойцы не допустили прорыва выстроенной обороны. Также в районе Красногоровки российские военные ликвидировали склад боеприпасов, он принадлежал 79-й десантно-штурмовой бригаде украинских сил.