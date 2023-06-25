Происшествия 25 июня 2023, 07:24 Украинские войска атаковали Донецк СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 155 мм РИА «Новости»

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Украинские боевики утром в воскресенье нанесли удар по Донецку. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале.

Под огнем противника оказались Киевский и Петровский районы города. Всего боевики выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров со стороны населенных пунктов Максимильяновка и Орловка.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:50 — населенный пункт Максимильяновка — Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — уточнили в сообщении о последнем утреннем обстреле.

ВСУ открыли огонь по Донецку в 6:30. В первый залп по Киевскому району города из населенного пункта Орловка выпустили пять снарядов «натовского» калибра. Затем интенсивные обстрел продолжился.

В ночь на среду, 21 июня, ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка три ракеты из реактивной системы залпового огня.